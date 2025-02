Thesocialpost.it - Terremoto di magnitudo 3.6 scuote la Costa Garganica: nessun danno segnalato

Una scossa didi3.6 ha svegliato laquesta mattina, sabato 22 febbraio. Secondo l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), il sisma è stato registrato alle 07:09 nella zona del Gargano, in provincia di Foggia, con una profondità di 16 chilometri.Scossa avvertita in diversi ComuniNonostante l’epicentro fosse localizzato in mare, la scossa è stata chiaramente percepita dalla popolazione. L’Ingv haRodi Garganico come l’unico Comune situato entro un raggio di 20 chilometri dall’epicentro, ma numerose segnalazioni sono arrivate anche da altre località pugliesi. Sui social, residenti di Torremaggiore, Borgo Celano, San Giovanni Rotondo, Campomarino, San Nicandro Garganico, San Marco in Lamis e Vieste hanno riferito di aver avvertito il movimento tellurico.