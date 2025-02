Quifinanza.it - Terre rare, salta l’accordo Usa-Ucraina e Musk ritira Starlink da Kiev

Non si fermano le pressioni sull’da parte di Donald Trump, pronto a interrompere il servizio satellitare disenon firmeràsulle. Il capo della Casa Bianca sarebbe intenzionato a usare la minaccia del ritiro del sistema satellitare di Elon, come leva per costringere Volodymyr Zelensky ad accettare la proposta di sfruttamento delle risorse minerarie del Paese da parte degli Stati UnitiIl presidente ucraino aveva già bocciato la bozza del documento presentato dal segretario al Tesoro statunitense, Scott Bessent, lo scorso 12 febbraio, in cui si chiedevano il 50% delle, petrolio e gas, come contropartita per gli aiuti e le armi già ricevute dagli Usa. Di fronte alla carta, Zelensky si troverebbe però con le spalle al muro.La cartaSecondo quanto riportato da Reuters, citando tre fonti informate direttamente sui negoziati, la minaccia del ritiro del sistema satellitare di proprietà di Elonè affiorata durante i nuovi colloqui tra il capo di Stato e l’inviato speciale statunitense, Keith Kellogg.