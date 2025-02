Anteprima24.it - Terra dei Fuochi, il Commissario: “Servono fondi, anche privati”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minuti“Stiamo portando avanti da circa 8 anni un monitoraggio puntuale nel nostro Paese. Se ne occupa Ispra e tutte le Arpa regionali insieme. Si tratta di circa 35 mila siti di interesse regionale, i cosiddetti Sir e poi ce ne sono 42 di interesse nazionale, i cosiddetti Sin, aree anch’esse contaminate e industrializzate. C’è tanto lavoro da fare.perché più si interviene velocemente, meglio è”, ma“la proattività delle imprese che devono collaborare conmettendosi al fianco delle istituzioni”. Così il generale Giuseppe Vadalà,unico per ladeiai microfoni di GreenPop, il programma condotto dalla presidente di Arpa Lombardia ogni sabato su Giornale Radio.“Questo sarebbe un vantaggio per tutti e potremmo arrivare a rigenerare territori contaminati in meno tempo, trasformando quello che è rifiuto in valore per la collettività” ha aggiunto.