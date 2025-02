Lanazione.it - Ternana, occhi sullo scontro con l’Ascoli. Tutti i dubbi di Abate. Loiacono ci prova

aumenta i carichi per essere in campo ad Ascoli. Ma per capire se potrà giocare dal primo minuto sarà fondamentale la rifinitura di oggi, se non il riscaldamento pre gara. Dopo l’infortunio di Campobasso, esclusa l’ipotesi di una distorsione che lo avrebbe obbligato a uno stop consistente, il difensore centrale è tornato rapidamente a lavorare in gruppo ed è stata una gran bella notizia peranche nell’ottica dei cambi in corsa, considerando che il pari ruolo Maestrelli, in ballottaggio con Fazzi per l’eventuale sostituzione, non scende in campo da sette gare a causa di problemi muscolari. Ma il tecnico rossoverde è anche alle prese con importanti valutazioni relative agli altri reparti, considerando le difficoltà palesate dalla squadra in fase offensiva nelle ultime quattro trasferte, vedi un solo gol all’attivo e su rigore, quello di Cicerelli a Legnago.