Lanazione.it - Terapia intensiva 200 i pazienti seguiti dall’ambulatorio follow-up

Leggi su Lanazione.it

Una lunga degenza inpuò lasciare segni fisici e psicologici sui. Per supportarli nel percorso di recupero, insieme alle loro famiglie, l’ospedale Lotti di Pontedera ha attivato, nel novembre 2022, l’ambulatorio di-up rianimatorio. E ora l’ambulatorio (in foto Elena Simoni, Carmela D’Angelo, Paolo Carnesecchi, Francesca Tosi, Francesca Simoncini, Silvia Morandi, Denise Vidotto, Cristina Pagni, Sara Cremonini) taglia il traguardo dei 200dimessi e. A chi è rivolto e come funziona. "L’ambulatorio è destinato aiche sono stati ricoverati inper più di cinque giorni", spiega Paolo Carnesecchi, direttore del Dipartimento emergenza urgenza, area critica blocco operatorio dell’ASL Toscana nord ovest. "Durante il ricovero inin ospedale aie ai loro familiari viene spiegato come funziona il percorso di-up.