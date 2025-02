Novaratoday.it - Tentano di derubare una donna con il deambulatore nel parcheggio del supermercato

Leggi su Novaratoday.it

Sono finiti in cella con l’accusa di tentato furto aggravato in concorso quattro ladri colti sul fatto dalla polizia locale di Trecate. È accaduto nella giornata di ieri, venerdì 21 febbraio: durante un controllo in corso Roma, una pattuglia ha notato un furto in corso neldel.