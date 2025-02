Oasport.it - Tennistavolo, Giorgia Piccolin manca l’accesso al tabellone principale della Europe Top 16 Cup di Montreux

Si è fermato al turno decisivo delle qualificazioni il cammino dell’azzurraallaTop 16 Cup 2025 di, in corso a, in Svizzera: la pongista italiana del Centro Sportivo Esercito è stata sconfitta nel secondo turno delcadetto,ndoal main draw., numero 66 del ranking mondiale, nel primo turno delle qualificazioni ha battuto la 61enne lussemburghese (ma di origini cinesi) Ni Xia Lian, numero 67 del mondo, sconfitta con lo score di 3-1 (11-4, 7-11, 11-6, 11-8).L’azzurra, però, nel secondo ed ultimo turno delle qualificazioni è stata battuta dall’ucraina Solomiya Brateyko, numero 135classifica mondiale, venendo sconfitta con il netto punteggio di 0-3 (7-11, 9-11, 7-11), non riuscendo a conquistareal