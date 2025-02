Tennis ATP Doha | trionfa Rublev Draper piegato in tre set

Leggi su Sportface.it

Andreypiega Jackper 7-5, 5-7, 6-1 e vince l’ATP 500 di. Si tratta del diciassettesimo titolo ATP per ilta russo, che torna al successo in terra qatariota per la seconda volta, dopo aver giàto nell’edizione 2020 del torneo.solleva un nuovo trofeo dopo aver vinto il Masters 1000 di Madrid, lo scorso maggio. Niente da fare invece per, che manca il terzo titolo in carriera e la possibilità di diventare il più giovane vincitore dell’ATP di. La partita, equilibrata nei primi due set, viene monopolizzata danel corso del terzo e ultimo set.Mandatory Credit: Photo by Tnani Badreddine/DPPI/Shutterstock (15160704r)Andreyof Russia during the 2025 Qatar ExxonMobil Open, ATP 500open on 20 February 2025 in, Qatar – Photo Tnani Badreddine / DPPI– ATP – QATAR EXXONMOBIL OPEN 2025, ,, Qatar – 20 Feb 2025COSA E’ SUCCESSO NEL MATCHIl primo set della finale qatariota va nelle mani di, artefice dell’unico break del parziale dopo un avvio punto a punto.