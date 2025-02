Tennis, a Dubai brilla la stella Andreeva, vince a 17 anni

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 22 feb. (askanews) – Aladi Mirra. Lata russa, a 17e 298 giorni diventa la più giovane campionessa in un Wta 1000 grazie alla vittoria in finale su Clara Tauson con lo score di 7-6, 6-1 in poco meno di due ore di gioco. Una partita combattuta nel primo set, poi dominata dallata russa nel tiebreak (7-1) e nel secondo parziale. Grazie a questa vittoriaentra in top 10, diventando la più giovane tra le prime dieci al mondo da Nicole Vaidisova nel 2006