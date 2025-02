Superguidatv.it - Tempesta d’amore, anticipazioni settimanali dal 24 al 28 febbraio: arriva Jasmin, riuscirà a curare le “ferite” di Leander?

Leggi su Superguidatv.it

Cosa ci riservano i nuovi episodi ineditiin onda dal 24 al 28? Le tramedella soap tedesca ambientata al Fürstenhof preannunciano puntate ricche di colpi di scena nella consueta programmazione mattutina di Rete 4. Nel corso della nuova settimana riflettori puntati su, una new entry che farà il suo ingresso nel cast e mostrerà subito una forte attrazione pera far breccia nel cuore del medico?, trame al 282025Eleni ha perso il bambino, e mentre lei e Julian cercano di affrontare uniti la perditaprova a superare la sua gelosia buttandosi a capo fitto nello sport. Il medico decide di organizzare un corso di hip hop al Fürstenhof, ma la sua iniziativa riscuote scarso successo.Sembra così chesia condannato a non trovare una cura alle sue “pene”, almeno fino a quando non farà il suo ingresso in albergo