Messinatoday.it - Teme la rimozione dell'auto e perde le staffe, operatori di Atm finiscono in ospedale

Leggi su Messinatoday.it

Si trovavano in via Garibaldi per interventi diquando hanno visto un'posteggiata nell'area riservata aglibus. Quando sono scesi, il proprietario è uscito dal bar in cui si trovava e nonostante le rassicurazioni sul fatto che non avrebbero proceduto né con lané con.