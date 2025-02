Spazionapoli.it - Tegola Inter: altro infortunio, a serio rischio la sfida contro il Napoli

Leggi su Spazionapoli.it

Calcioultimissime-per l’. arriva un, ungiocatore è aper lail.Manca una settimana, ma la mente della maggior parte dei tifosi è già alladella settimana prossima fra. Lo sal vertice sarà infatti certamente uno snodo decisivo per la lotta al titolo e determinerà gli equilibri di questo finale di stagione. Prima però, c’è unweekend di Serie A da giocare e due partite non affatto scontate per le due compagini in lotta per il titolo.Questa sera è scesa in campo per prima l’per affrontare il Genoa a San Siro. Il primo tempo è terminato 0-0 e questa non è l’unica notizia negativa al momento per i nerazzurri: c’è anche infatti unda riportare.stop: si ferma CorreaSi è fermato infatti Joaquin Correa.