Ilrestodelcarlino.it - Tavullia, grande festa per un Carnevale divertente

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

si prepara a festeggiare ilcon due eventi imperdibili che coinvolgeranno grandi e piccini in un’esplosione di colori, musica e divertimento. Si parte domani con ildei Paesi, organizzato dalla Proloco Fogliense con il patrocinio e il contributo del Comune di. Il ritrovo è fissato per le 14,15 in via Berlinguer, dove prenderà il via un pomeriggio ricco di animazione, giochi e intrattenimento. Non mancherà il tradizionale lancio di dolciumi per la gioia dei più piccoli. In caso di maltempo, l’evento sarà rinviato a domenica 2 marzo. Il secondo appuntamento è per domenica 9 marzo con “in maschera“, organizzato dalla Pro Loco dicon il patrocinio e il contributo del Comune. Lainizierà alle 14,30 nella piazza davanti alla chiesa, per poi proseguire alle 15 con la sfilata delle maschere, che attraverserà le vie del paese fino a raggiungere piazza Leonardo Da Vinci.