Taglio del nastro all'ufficio della polizia locale

di Elia BiavardiGrande partecipazione ieri mattina a Casina per l’inaugurazione del nuovo ufficio di fotosegnalamento e sala audizioni testimonidell’Appennino, una struttura innovativa a sostegno delle forze dell’ordine. Dopo il ritrovo di fronte al municipio comandanti, sindaci e rappresentantiProvincia eRegione si sono spostati verso la CasaCultura di Casina, dove è stato presentato il nuovo progetto nato dalla collaborazione tra ladell’Unione Appennino Reggiano, laProvinciale e laColline Matildiche. A seguito del benvenuto del primo cittadino Stefano Costi, diverse autorità hanno preso la parola per spiegare il grande valore di questo progetto. Nei vari interventi è stata ribadita l’importanza di dotare le forze dell’ordine di tecnologie avanzate per garantire un contrasto sempre più efficace alla criminalità.