Ilrestodelcarlino.it - Tagli del Governo, i conti non tornano

Il Comune aveva prudenzialmente già accantonato 95mila euro a fine 2024, avendo il sospetto che la manovra finanziaria delnazionale avrebbeato fortemente le risorse agli enti locali per far quadrare idel sistema Paese. Ma mai avremmo immaginato che la scure fosse così pesante, da raddoppiare esattamente il carico sulla nostra comunità: 193mila euro". Parole con le quali l’amministrazione, ieri, ha denunciato uno delle risorse subito per il 2025, "all’interno del pacchetto di 44 milioni tolti ai Comuni delle Marche". Secondo la Giunta guidata da Lorenzo Fiordelmondo, però, non si tratterà di "una tantum". Ma gli stessi 193mila euro "in meno sono stati previsti anche per il 2026, il 2027 ed il 2028". Per arrivare, nel 2029, ad uno "decisamente superiore: ben 327mila euro".