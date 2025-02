Agrigentonotizie.it - Taekwondo, al campionato interregionale Sicilia i lampedusani della Albatros fanno incetta di medaglie

L’Asddi Lampedusa non smette di raccogliere ottimi risultati. L’ultimo trionfosquadra isolana è stato alche si è svolto a Barcellona Pozzo di Gotto. Su 11 ragazzi in gara, in 10 sono saliti sul podio conquistando altrettante