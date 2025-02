Serieanews.com - “Taci e allena”: il retroscena su Gasperini è piuttosto eloquente

Leggi su Serieanews.com

non è mai stato un tipo facile. Sentite un po’ l’aneddoto che ha raccontato il suo ex presidente “”: ilsu(Foto: Ansa) – serieanews.comGian Lo sanno bene i suoi giocatori, lo sanno i dirigenti che hanno avuto a che fare con lui e lo sa, più di tutti, Enrico Preziosi. L’ex patron del Genoa, in una recente intervista alla Gazzetta dello Sport, ha raccontato un aneddoto che spiega alla perfezione il carattere spigoloso e indomabile dell’attualetore dell’Atalanta.La stagione in corso ha portato alla luce tensioni evidenti trae alcuni elementi chiave dell’Atalanta. Il caso più eclatante è stato il recente scontro con Ademola Lookman, dopo il rigore sbagliato in Champions League contro il Club Brugge.Le parole dure del tecnico, che ha definito il giocatore “uno dei peggiori rigoristi mai visti”, hanno creato un gelo tra i due, spingendo addirittura la famiglia Percassi a intervenire per ricomporre la frattura.