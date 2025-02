Dayitalianews.com - Svolta nel caso Mara Favro? Ossa e occhiali rinvenuti nei boschi, potrebbero essere i suoi

Nella notte tra il 7 e l’8 marzo 2024 scomparve da Chiomonte, 51enne di Susa, dopo aver concluso il suo turno in pizzeria. Da allora non si hanno avuto più sue notizie, ma potrebbearrivata unanelcon il ritrovamento dida sole da parte dei vigili del fuoco tra idi Gravere, a pochi chilometri dalla pizzeria dove lavorava.ritrovati nei, sono di?Glida sole sono molto simili a quelli che la donna indva in diverse foto, quindi si ipotizza che pno appartenere proprio a lei. In questi ultimi mesi la Procura di Torino ha portato avanti l’indagine e tra gli indagati ci sono il titolare e l’ex pizzaiolo che lavorava nella pizzeria per omicidio e occultamento di cadavere. Proprio nei giorni scorsi i carabinieri del Nucleo Investigativo di Torino avevano ripreso le ricerche nella zona, alla cui cella telefonica si era agganciato per l’ultima volta il cellulare della 51enne.