Suv va a fuoco sulla Provinciale Il conducente riesce a salvarsi

Attimi di paura giovedì sera per chi rientrava a casa dopo il lavoro. Alle 20strada412 della val Tidone un’auto ha presonei pressi di cascina Castellazza di Villanterio, al confine con la provincia di Lodi. Improvvisamente il guidatore di una Range Rover, mentre si trovava in marcia, ha visto del fumo provenire dal cruscotto. Fortunatamente l’uomo non ha proseguito nel suo percorso: ha subito accostato ed è sceso. Lo ha fatto appena appena in tempo, in modo da mettersi in salvo. Poi la Range Rover è stata avvolta dalle fiamme. Dopo aver lanciato l’allarme, sul posto sono arrivate due squadre dei vigili deldel comando di Lodi e del distaccamento volontario di Sant’Angelo Lodigiano con due autopompe. Una volta spento il rogo, i pompieri hanno rimesso in sicurezza l’area dove era rimasta la carcassa del suv che è andato completamente distrutto.