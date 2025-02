Superlega | big match Trento-Civitanova Perugia ospita Monza

Leggi su Sportface.it

Scatta la penultima giornata di regular season di. Aprirà il 21° turno il bigtra. L’Itasla Lube al Palaalle ore 20.30. La squadra di Fabio Soli sta vivendo un 2025 praticamente perfetto. Il ruolino di marcia in campionato è immacolato. Sette vittorie su sette uscite, a cui si aggiungono i tre successi in Cev Cup contro Brasov e Chaumont. L’unica sconfitta nell’anno nuovo è arrivata proprio per mano della formazione di Giampaolo Medei nelle semifinali di Coppa Italia (3-2).che arriva dalla sconfitta esterna di Padova al tie-break e ha meno interessi di classifica rispetto all’Itas. La Lube occupa il terzo posto con otto punti in meno di, seconda a 51, e sette punti in più di Verona, quarta a 36. 51, dunque, i punti di Michieletto e compagni, che si trovano in vetta appaiati a, ma indietro per set vinti negli scontri diretti.