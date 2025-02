.com - Superconduttori: cosa sono, come funzionano e le prospettive future da scoprire

Leggi su .com

Dai computer quantistici ai treni a levitazione magnetica, dalle applicazioni in campo medico a quelle in campo energatico hanno in comune i, materiali con resistenza elettrica nulla.Scopriamoe quali applicazioni posavere eci permetteranno di fare un balzo nel futuro.Microsoft: svolta nel computer quantistico con particelle di Majorana: la rivoluzione invisibile della scienzaImateriali straordinari che, in condizioni specifiche, permettono il passaggio di corrente elettrica senza alcuna resistenza. Questa proprietà unica li rende protagonisti di innovazioni tecnologiche rivoluzionarie, dalla medicina all’energia. Maesattamente e?Scoperti nel 1911 dal fisico Heike Kamerlingh Onnes, imateriali (leghe metalliche o ceramiche) che, al di sotto di una certa temperatura critica, azzerano la resistenza elettrica.