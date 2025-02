Superbike Bulega domina gara-1 a Phillip Island | Razgatlioglu 2 davanti a Bautista

Leggi su Sportface.it

Comincia come meglio non avrebbe potuto la stagione didi Nicolò, che si è aggiudicato-1 a. Il pilota italiano, che lo scorso anno aveva chiuso al secondo posto la sua stagione di debutto nel mondiale per derivate, ha completato una prima parte di weekend davvero da sogno. Dopo essersi aggiudicato la pole position, infatti,è scattato al meglio conducendo lafino al traguardo finale. Il tutto rifilando un distacco importante a Toprak, secondo a quasi cinque secondi. Il pilota turco ha chiuso con tre decimi di vantaggio su Alvaro, con la Ducati del Team Aruba che, quindi, ha subito sfiorato la doppietta.Laè stata segnata dal format “flag-to-flag”, ovvero un pit stop obbligatorio, come avvenuto lo scorso anno, per i timori legati alla tenuta degli pneumatici sul difficile asfalto australiano.