Lanazione.it - “Sua figlia ha avuto un incidente”. Falso carabiniere, anziana sventa la truffa

Leggi su Lanazione.it

Pieve Fosciana, 22 febbraio 2025 – Un tentativo diai danni di un'residente a Pieve Fosciana, in provincia di Lucca, è statoto grazie alla previdenza della vittima e all'intervento tempestivo dei carabinieri di Castelnuovo. La donna aveva riconosciuto la tipica tecnica del "", supportata da una telefonata in cui un individuo si spacciava per, raccontandole di un gravecausato dalla, che sarebbe stata trattenuta in caserma, e della necessità di versare una cauzione per evitare conseguenze peggiori. Informata dai carabinieri locali durante precedenti incontri formativi, la donna ha immediatamente contattato le forze dell'ordine. La segnalazione ha innescato la risposta dei veri militari, che sono riusciti a identificare e fermare due giovani di origine campana.