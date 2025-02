Lanazione.it - Stregati dal Carnevale a Viareggio e a Lucca

Leggi su Lanazione.it

Entra nel vivo ildiche oggi celebra la terza sfilata, la prima in notturna con inizio alle 17. Un’occasione per ammirare le costruzioni di cartapesta sotto una luce diversa. Sfilerà la Meloni in brache mussoliniane e tutte le altre costruzioni che hanno fatto discutere, commuovere, emozionare nel corso delle prime due uscite. Non solo sfilata di carri nella giornata odierna di. A mezzogiorno alla Galleria d’arte moderna sarà conferito il premio Ondina d’oro alla cantante Caterina Caselli dopo che la scorsa settimana era stato assegnato al giornalista Enrico Mentana il Burlamacco d’oro. Il dopo corso dalle 21 in poi sarà poi festeggiato con la festa rionale ospitata nel cuore della vecchia città con musica e balli sotto la Torre Matilde, simbolo ed emblema della città.