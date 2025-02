.com - Strappo alla regola con Maria Amelia Monti e Claudia Gusmano all’Ambra Jovinelli

Leggi su .com

condebutta: lo spettacolo vede la partecipazione in video di numerosi attori tra i quali Asia Argento, Marina Massironi e Sebastiano SommaDal 19 febbraio al 2 marzo, al Teatro Ambra, l’irresistibileè la protagonista insieme adiscritto e diretto da Edoardo Erba. Con una inedita interazione fra Teatro e Cinema, con una comicità dai ritmi incalzanti, la commedia ci tiene sospesi in un mondo di mezzo fra realtà e fantasia, e va dritta al cuore, attraversando con leggerezza i nostri incubi peggiori. Lo spettacolo vede la partecipazione in video di numerosi attori tra i quali Asia Argento, Marina Massironi e Sebastiano Somma.– Asia Argento (in video),(foto Gianluca Pantaleo)Siamo in un cinema e sullo schermo proiettano un film dell’orrore.