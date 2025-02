Iltempo.it - Strano, il giudice è fan dei No Global. Delmastro: "Anm? Ayatollah"

Leggi su Iltempo.it

«Le sentenze credo che si possano anche commentare, soprattutto quelle politiche che peraltro si commentano da sole. Devo dire che è una bella pretesa quella di poter rivendicare più che legittimamente di scioperare contro le nuove leggi, però che nessuno può manco commentare una sentenza. Io credo che esista una sola categoria che rivendichi il diritto di non essere commentato, quella degli». Il sottosegretario alla Giustizia, Andrea, molla uno schiaffone all', che ieri ha scatenato l'assalto politico contro l'esponente di FdI "reo" di aver criticato la sentenza di condanna a 8 mesi per rivelazione del segreto nel caso Cospito, inflitta dal Tribunale di Roma nonostante l'accusa avesse chiesto l'assoluzione. L'unica colpa diè stata dichiarare che «è un dato di fatto che il collegio fosse fortemente connotato dalla presenza di Md», la corrente di sinistra presieduta dallapro migranti Silvia Albano e che ha al suo interno big come Marco Patarnello, che ha definito Giorgia Meloni più pericolosa di Silvio Berlusconi, il segretario Stefano Musolino, che chiama Il Tempo i bassifondi della comunicazione, Emilio Sirianni, che aiutò nell'inchiesta su Riace l'Avs Mimmo Lucano e che fu bacchettato dal Csm.