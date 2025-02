Iltempo.it - Strade sequestrate per i grandi eventi. La Roma di Gualtieri non è più dei romani

Da Balduina all'Esquilino sale la protesta dei residenti contro le continue e improvvise limitazioni al traffico e al parcheggio dovute a manifestazioni, cortei e persino alle esigenze degli ospiti «importanti» di alberghi di lusso di. In via Cadlolo e via Tocci, ad esempio, è partita una raccolta firme che sta passando di condominio in condominio e che si trasformerà in un esposto alle autorità con cui chiedere cheil divieto di sosta efermata, che di solito viene imposto per le esigenze dell'hotel Rome Cavalieri Waldorf Astoria (l'ex Hilton), non sia più esteso per centinaia di metri di strada ma al massimo su 40. Quindi lo spazio occupato da otto, dieci auto su ogni lato della strada, e soprattutto che «l'inibizione della sosta/fermata venga comunicata con appositi avvisi almeno 72 ore prima del divieto», si legge nel testo della petizione.