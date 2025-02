Ilrestodelcarlino.it - Stop alle barriere architettoniche, incontri al via

Un Piano di eliminazione delleche vuole essere partecipato, a San Lazzaro. Partono così due mesi, fino ad aprile, per raccogliere osservazioni e proposte: con l’adozione dello scorso 30 dicembre in Giunta, si avvicina, infatti, la data di approvazione del Peba (Piano per l’eliminazione delle). Dopo la pubblicazione dell’avviso sul bollettino regionale nei giorni scorsi si è aperta la fase di ascolto della cittadinanza, in cui i residente di San Lazzaro e i portatori di interesse potranno far pervenire all’amministrazione comunale le proprie osservazioni in merito agli elaborati. Tutti i contributi serviranno per la stesura finale del Piano che verrà approvato in Consiglio comunale. Grande successo per il primo appuntamento (foto a sinistra): i consulenti incaricati dal Comune hanno illustrato gli elaborati del Piano.