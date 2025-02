Lanazione.it - Stop all’antenna in Valdambra

Ferma contrarietà all’installazione dell’antenna di telefonia mobile a Pogi, piccolo borgo del comune di Bucine. Il no secco arriva dalla lista "Sviluppo Comune", che ha annunciato il si convinto una mozione, approvata all’unanimità dal consiglio comunale di giovedì sera, che impegna il sindaco Nannini ad attivarsi e relazionarsi con tutti gli attori coinvolti per trovare una posizione diversa e più consona a quella prospettata dalla società Inwin. "Siamo certi che l’amministrazione si muoverà di concerto in questa direzione e su questa vicenda faremo sentire tutta la vicinanza e supporto all’amministrazione e al comitato dei cittadini", spiegato Sviluppo Comune, intervenuta in merito alla richiesta di installare un’antenna di telefonia mobile per il 5G. Un’antenna, come ha spiegato il gruppo di minoranza, alta 34 metri.