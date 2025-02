Ilgiorno.it - Stop alla moschea di San Siro. Integrazioni tecniche bocciate. Il Comune: opere da demolire

Non si farà più il centro islamico in via Gianicolo, a San, nel Municipio 7. Ad annunciarlo il consigliere regionale e comunale FdI Marco Bestetti e il consigliere del parlamentino Antonio Salinari, anche lui del partito di Giorgia Meloni. "Dopo la nostra denuncia pubblica – riferiscono i due esponenti di FdI –, il coinvolgimento della stampa e lo straordinario attivismo dei cittadini, è stato finalmente emesso il provvedimento di inammissibilità della pratica edilizia presentata tardivamente per realizzare il centro islamico in via Gianicolo/Capecelatro, con contestuale ordine di demolizione delleeseguite. In questa torbida vicenda, avevamo ragione noi e ora viene ufficialmente riconosciuto". La denuncia un mese fa via Facebook, a cui è seguita l’interruzione dei lavori, già iniziati, dopo verifiche della polizia locale.