Quotidiano.net - Stop alla guerra ma senza garanzie sull’integrità dell’Ucraina: la proposta Usa all’Onu che piace a Mosca

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 22 febbraio 2025 – Tira dritto per la sua strada Donald Trump che mantiene un filo diretto con la Russia e relega Kiev ai margini delle trattative per la tregua. Per Trump, Putin e Zelensky prima o poi “dovranno parlarsi” ma non è necessario che Zelensky sia presente ai tavoli, dice il leader della Casa Bianca. Nelladi risoluzione che gli Usa hanno fattosi chiede sì una “fine rapida della” ma non c’è riferimento al mantenimento dell’integrità territoriale, da sempre rivendicata dal governo ucraino, e posta come conditio sine qua non per un negoziato. Perè una “buona mossa”. II presidente degli Stati Uniti accusa l’Europa di immobilismo. In particolare il premier britannico Starmer e il presidente francese Macron, che “non hanno fatto niente per mettere finein Ucraina”.