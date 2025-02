Ilrestodelcarlino.it - Stop alla corrente nella zona di corso Cairoli

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

all’energia elettrica dalle 8.30 alle 16 di dopodomanitrae viale Trieste. Lo fa sapere l’Enel, che annuncia un nuovo intervento programmato a Macerata, dopo quelli dei giorni scorsi in centro storico (con tanto di proteste di alcuni commercianti). Grazie anche ai fondi del Pnrr, E-Distribuzione effettuerà dei lavori di rinnovamento tecnologico in una cabina secondaria situata in prossimità del centro di Macerata. "I tecnici dell’azienda elettrica – si legge in una nota – procederannosostituzione della componentistica elettromeccanica, attraverso l’instzione di nuovi sezionatori di linea, più resistenti ed efficienti, e l’instzione di nuove apparecchiature motorizzate, dotate delle migliori innovazioni tecnologiche, utili a completare l’automatizzazione della porzione di rete elettrica interessata dall’intervento.