Ilgiorno.it - Stipendio e buoni pasto, ditta condannata

Leggi su Ilgiorno.it

Il giudice del lavoro del tribunale di Lodi Elena Giuppi, ha accolto parziale un ricorso proposto dai dipendenti della Stella Bianca di Ossago Lodigiano. I lavoratori hanno cercato di far valere il diritto a vedersi riconosciuta, a titolo retributivo, dall’agosto 2023, la maggiorazione del 6,5% prevista dall’articolo 32 del contratto nazionale del lavoro, nonché il pagamento del buonoda 2 euro, come da accordo sindacale del 18 settembre 2023. Il giudice ora condanna la società al pagamento, in favore dei ricorrenti, anche delle spese di lite, per 6mila euro, oltre alle spese generali. Le motivazioni della sentenza, arriveranno tra 60 giorni. Un altro punto quindi a favore dei lavoratori nella battaglia con l’azienda casearia. Già sulla retribuzione dei tempi di vestizione, la Corte d’Appello di Milano aveva riformato, nei mesi scorsi, la sentenza di primo grado emessa dal tribunale di Lodi e dato ragione agli addetti.