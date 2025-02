Oasport.it - Startlist superG Crans Montana 2025: orario, programma, tv, streaming, pettorali degli italiani

Leggi su Oasport.it

Domani si terrà ilmaschile di(in Svizzera), in occasione della quintultima tappa della Coppa del Mondo maschile 2024-di sci alpino. Si tratta della sesta prova stagionale in questa specialità, con Marco Odermatt che guida attualmente la classifica diigante con un margine di 119 sul primoinseguitori.Il padrone di casa elvetico sarà inevitabilmente uno dei favoriti principali per il successo, dopo aver sfiorato il colpaccio chiudendo secondo la discesa libera odierna a soli 13 centesimi dal connazionale Franjo Von Allmen. Obiettivo podio difficile ma non impossibile per l’Italia, che si affida in primis a Dominik Paris, Mattia Casse e Giovanni Franzoni.Guarda la Coppa del Mondo di sci alpino su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al meseDi seguito il calendario completo, ildettagliato, gli orari, il palinsesto tv e, ladelmaschile di, evento valido per la Coppa del Mondo 2024-di sci alpino.