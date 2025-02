Oasport.it - Startlist slalom Sestriere 2025: orari, programma, tv, streaming, pettorali delle italiane

Domenica 23 febbraio si disputerà lofemminile di, prova valida per la Coppa del Mondo 2024-di sci alpino. Si chiude il lungo fine settimana in Piemonte con una gara tra i pali stretti dopo i due giganti vinti da Federica Brignone: appuntamento alle ore 09.30 con la prima manche, mentre la seconda è prevista alle ore 12.15.Si preannuncia un grande duello tra la svizzera Camille Rast e la croata Zrinka Ljutic, ma attenzione anche all’elvetica Wendy Holdener, alla tedesca Lena Duerr, all’austriaca Katharina Liensberger e alle svedesi Sara Hector e Anna Swenn Laon. La statunitense Mikaela Shiffrin riuscirà a risollevarsi dopo non essersi qualificata alla seconda manche del gigante?L’Italia farà affidamento su Martina Peterlini, Lara Della Mea, Marta Rossetti, Emilia Mondinelli, Vera Tschurtschenthaler, Celina Haller, Lucrezia Lorenzi, Giorgia Collomb, Alice Pazzaglia con la speranza di ottenere un buon risultato nella specialità che sta dando meno soddisfazione al movimento tricolore.