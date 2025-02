Oasport.it - Startlist mass start maschile Mondiali biathlon 2025: orari, programma, tv, streaming, pettorali degli italiani

Si chiuderanno domenica 23 febbraio idi: a Lenzerheide, in Svizzera, alle ore 16.05, si terrà la 15 km, ultima gara iridata, con due azzurri che si sono qualificati per la gara conclusiva del.Saranno dunque due gli azzurri in gara, tra i 30 atleti che si sono qualificati: Tommaso Giacomel ha diritto a partecipare in quanto medagliato nel corso della rassegna iridata (argento nell’individuale) ed avrà il pettorale numero 4, mentre Lukas Hofer ha staccato il pass in virtù dei punti ottenuti aied indosserà il 28.Guarda idisu DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al meseLa diretta tv della 15 kmdeidisarà fruibile su Rai Sport HD ed Eurosport 1 HD, mentre la direttasarà a cura di Rai Play, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, infine la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport.