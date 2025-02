Oasport.it - Startlist mass start femminile Mondiali biathlon 2025: orari, programma, tv, streaming, pettorali delle italiane

Domenica 23 febbraio si chiuderanno a Lenzerheide, in Svizzera, idi: alle ore 13.45 si terrà la penultima gara della rassegna iridata, ovvero la 12.5 km, e l’Italia potrà schierare due atlete al via.Sono due, infatti, leche si sono qualificate per l’ultima gara del Mondiale per quanto riguarda il settore: piazzamento in classifica di Coppa del Mondo determinante per Dorothea Wierer, che partirà col pettorale numero 12, punti ottenuti nella rassegna iridata decisivi per Michela Carrara, al via col 16.Guarda idisu DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al meseLa diretta tv della 12.5 kmdeidisarà fruibile su Rai Sport HD ed Eurosport 1 HD, mentre la direttasarà a cura di Rai Play, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, infine la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport.