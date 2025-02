.com - Spider-Man 4 posticipato: nuova data di uscita e motivi del rinvio

Leggi su .com

Il film-Man 4 è ufficialmentedi una settimana, passando dal 24 luglio 2026 al 31 luglio 2026. Fortunatamente, il ritardo è minimo e non comporterà una lunga attesa per i fan dell’Uomo Ragno.IndicePerché-Man 4 è stato?Tutto quello che sappiamo su-Man 4Il ritorno di Tom Holland e il ruolo di ZendayaPerché-Man 4 è stato?Il motivo principale del posticipo delladi-Man 4 è legato alla programmazione delle uscite cinematografiche. Il film di Tom Holland arriverà nelle sale due settimane dopo The Odyssey, il nuovo kolossal di Christopher Nolan. Questa scelta strategica permette alla pellicola Marvel di evitare la concorrenza diretta con il film di Nolan, garantendo una maggiore esposizione nelle sale e nei formati premium come IMAX e 4DX.