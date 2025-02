Universalmovies.it - Spider-Man 4 | Nuova data d’uscita per il film Marvel/Sony

Leggi su Universalmovies.it

Pictures ha fissato unaper-Man 4, ma niente paura si tratta di una settimana di ritardo.Il the Hollywood Reporter ha riferito che la prossima avventura cinematografica del noto “Spara-Ragnatele” sarà distribuita nelle sale a partire dal 31 luglio 2026, ovvero una settimana dopo la precedentedel 24 luglio. La scelta, secondo THR, sarebbe da ricondurre alla possibilità di allontanare l’uscita di-Man 4 da quella di The Odyssey (17 luglio), altroche vedrà tra i protagonisti Tom Holland.La fonte non ha fatto parola riguardo gli attriti trae Disney sul futuro del franchise, pertanto sarebbero da ritenere appianati gli scontri sulla trama venuti fuori a fine dicembre scorso. O almeno così c’è da sperare.I tre precedentiStudios dedicati a-Man sono stati diretti tutti da Jon Watts.