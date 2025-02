Spider-Man 4 | la data di uscita è stata posticipata

Leggi su Cinefilos.it

-Man 4: ladiÈ stato confermato da THR che ladidi-Man 4 èdal 24 luglio 2026 al 31 luglio 2026. Per fortuna, si tratta di un ritardo di una sola settimana e non di più. Ma perché questo cambiamento? Il prossimo film sull’Uomo Ragno arriverà nelle sale due settimane dopo The Odyssey di Christopher Nolan. Tom Holland è il protagonista di entrambi i progetti e questo cambiamento sarà sicuramente vantaggioso sia per la Sony che per la Universal.Spostandosi di una settimana,-Man 4 evita quindi di essere travolto dall’epopea fantasy di Nolan e dovrebbe avere maggiore accesso a schermi di formato premium come IMAX e 4DX. Altri 7 giorni nel grande schema delle cose non sono un grosso problema e potrebbero, in effetti, essere una buona notizia per Peter Parker.