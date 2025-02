Ilgiorno.it - Spesa sospesa solidale al mercato

Due mercati contadini, quello di Rho e quello di Bollate, 1.300 chili di generi alimentari di qualità raccolti e migliaia di persone aiutate. Sono i numeri del progetto “so“ avviato da Prendiamoci cura in collaborazione con molte associazioni del territorio e in parte finanziato anche da Regione Lombardia nell’ambito del bando “Coltivare comunità“. Nato con l’obiettivo di contrastare la povertà alimentare e la malnutrizione, garantendo anche alle fasce più povere della popolazione locale un’alimentazione varia, nel 2024 ha dimostrato l’immensa generosità di tantissime persone che con le loro donazioni hanno aiutato le famiglie del territorio assistite da Fondazione La Rotonda di Baranzate (che gestisce l’Emporio della solidarietà) e dalla Caritas cittadina di Rho. "Restituire dignità a chi si trova in condizione di bisogno è l’obiettivo del nostro operato.