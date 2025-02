Oasport.it - Speed skating, podi per Davide Ghiotto e Francesca Lollobrigida a Tomaszów Mazowiecki. Vince ancora Jordan Stolz

Doppioo per l’Italia all’Arena Lodowa di, in Polonia, dove si è disputata la seconda giornata della quinta tappa della Coppa del Mondo 2024-2025 di: piazza d’onore persui 5000, terza posizione persui 3000.Nei 5000 metri maschili il successo va al norvegese Sander Eitrem, il quale va are in 6:16.62, davanti a, secondo con il crono di 6:18.29, a 1.67, ed al ceco Metod?j Jílek, terzo in 6:18.87, a 2.25 dal norvegese ed a 0.58 dall’azzurro. Settima posizione per Michele Malfatti in 6:24.56, a 7.94, mentre in Division B Riccardo Lorello si piazza al terzo posto con il tempo di 6:22.41, facendo meglio sia di Andrea Giovannini, sesto in 6:27.20, che di Daniele Di Stefano, undicesimo in 6:30.40.Nei 3000 metri femminili ad imporsi è la norvegese Ragne Wiklund, vittoriosa in 4:03.