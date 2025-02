Oasport.it - Speed skating, Francesca Lollobrigida centra il terzo posto sui 3000 a Tomaszów Mazowiecki

Arriva il primo podio dell’Italia all’Arena Lodowa di, in Polonia, dove è in corso la quinta tappa della Coppa del Mondo 2024-2025 dichiude alsuimetri femminili.Persi tratta del 22° podio in carriera nel circuito maggiore, con la trentaquattrenne laziale che si porta a -1 da Enrico Fabris, secondo a quota 23 nella graduatoria degli azzurri con il maggior numero di top 3 in carriera. Al comando della particolare classifica c’è Chiara Simionato a quota 35.Ad una tappa dal termine della Coppa del Mondo 2024-2025,è seconda nella graduatoria riservata alle lunghe distanze (e 5000) a quota 221, alle spalle della norvegese Ragne Wiklund, prima con 266, ma davanti alla neerlandese Merel Conijn, terza a quota 215.