Oasport.it - Speed skating, Davide Ghiotto cede a Sander Eitrem sui 5000 ma resta in testa alla Coppa del Mondo

All’Arena Lodowa di Tomaszów Mazowiecki, in Polonia, arriva un altro podio in casa Italia: a conquistarlo è, che si classifica secondo neimetri maschili e mantiene la vetta della classifica delle lunghe distanze (e 10000) delladel2024-2025 di.La vittoria va al norvegese, il quale, partito nella serie successiva rispetto a, dunque con tutti i riferimenti cronometrici dell’azzurro,costantemente al di sotto del tempo fatto segnare dall’italiano e va a vincere in 6:16.62, centrando il terzo successo consecutivo nella distanza sul circuito maggiore.Piazza d’onore per l’azzurro, il quale addirittura ai 3400 metri aveva il quarto intermedio, salvo poi rimontare nella parte finale e firmare il sorpasso che vale il secondo posto a 400 metri dall’arrivo, chiudendo poi con il crono di 6:18.