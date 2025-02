Ilrestodelcarlino.it - Spacciava cocaina, eroina e metadone: arrestato 40enne a Senigallia

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 22 febbraio 2025 -. È finito in manette un quarantenne, controllato nelle vicinanze della stazione, dove era giunto in treno per non destare sospetti. Ieri sera, a, l’uomo, italiano e già noto alle forze dell’ordine per analoghi reati, è statodai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della locale Compagnia dopo essere stato trovato in possesso di una significativa quantità di diverse sostanze stupefacenti. Il fermo è avvenuto durante un controllo effettuato alla stazione ferroviaria, organizzato nell’ambito di una più vasta strategia del comando provinciale di Ancona per la prevenzione e il contrasto del traffico della droga, destinata in particolar modo al popolo della notte nei weekend. Secondo le ricostruzioni, il quarantenne, giunto aa bordo del treno, che sarebbe stato utilizzato proprio per muoversi più facilmente e non destare sospetti, all’atto del controllo avrebbe immediatamente assunto un atteggiamento nervoso, tanto da insospettire i militari.