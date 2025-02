Anteprima24.it - Sottraggono 5mila euro ad anziana fingendosi carabinieri, due arresti

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoDue giovani di 23 e di 28 anni sono stati arrestati in flagranza di reato daia Verbania con l’accusa di truffa aggravata.e utilizzando la consueta tecnica del presunto incidente causato da un familiare della vittima, hanno sottratto cinquemilae alcuni gioielli a una donna di 76 anni.I due, residenti in provincia di Napoli, erano in trasferta in val d’Ossola. Fermati da una pattuglia dell’Arma, hanno spiegato di essere venditori ambulanti di calze e pesce. Nell’auto però nascondevano il denaro in banconote da 10 e 20. Oltre al denaro, i due sono stati trovati in possesso dei gioielli rubati poco prima alla signora: il passeggero aveva al dito un anello da donna in oro e pietre preziose, il conducente portava al collo una collana da donna anch’essa in oro.