Lanazione.it - Sottopassi sempre allagati: "Anas intervenga subito"

Piove e idi Prato si allagano. E’ ormai una certezza tanto che ogni volta che piove un po’ più del normale i, specialmente alcuni come quello di Pratilia o della Questura, sono la prima cosa che viene chiusa al traffico per evitare grane. Il consiglio comunale di Prato ha approvato due ordini del giorno che impegnano l’amministrazione a chiedere adinterventi urgenti per la sicurezza idraulica deidella declassata, con particolare attenzione a quello di Pratilia. "Sono molto soddisfatta dall’esito del consiglio comunale", ha detto Monia Faltoni, capogruppo Pd. "Maggioranza e minoranza hanno trovato un’intesa che ha portato all’approvazione di due ordini del giorno sulla sicurezza idraulica dei. Si tratta di un segnale importante per Prato, anche alla luce del consiglio comunale straordinario che abbiamo fatto sul rischio idrogeologico.