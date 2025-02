Iltempo.it - Sottocorona: dove piove nel weekend. Torna il freddo? Cosa dicono le temperature

Leggi su Iltempo.it

Il mese di febbraio entra nell'ultima fase:ci aspetta sul fronte del meteo per il? A rispondere a questa domanda è Paolocon le sue previsioni del tempo per La7 di sabato 22 febbraio. Le mappe odierne mostrano "due zone in cui ci può essere qualche pioggia moderata", spiega il meteorologo, "una è quella più a nord che prende la Liguria, l'Appennino tosco emiliano, l'alta Toscana, e l'altra è la Sicilia". Parliamo tuttavia di quantità ridotte di pioggia. A dominare sarà il cielo grigio. Domenica 23 febbraio questo "moderatissimo peggioramento" ri"sul livello delle pioviggine", afferma l'esperto. Quella che ci aspetta è una giornata tuttalpiù con un po' di cielo grigio. Lunedì 24 febbraio avremo "precipitazioni isolatamente moderate sulle zone alpine, poi ancora su Liguria di Levante e alta Toscana, alcune zone interne del centro.