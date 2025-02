Terzotemponapoli.com - Sosa sugli infortuni:”Il Napoli spinge molto fisicamente al martedì”

Roberto Carlos ‘El Pampa’, ex attaccante die Udinese tra le altre, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Tele A durante ‘A Tutto’. Di seguito le affermazioni dell’argentino.: “Mazzocchi? L’o al soleo è problematico”Così l’ex attaccante: “Mazzocchi? L’o al soleo è problematico, un mese forse anche 40 giorni. E’ un muscolo delicato, anche Olivera ha avuto lo stesso problema. Allarme o normalità? E’ un allarme, ma anche una normalità se spingi troppo. Ilalo il mercoledì, ho avuto l’opportunità di sapere che alcuni elementi questi carichi non li hanno mai fatti nella loro carriera. Vanno gestiti i carichi, adattati anche alla partita. Nella prossima settimana per me se arrivano direttamente al sabato. la sfida non c’è bisogno di prepararla con l’Inter (ride, ndr).