Ilrestodelcarlino.it - Sos Ance: "Così demoliscono l’edilizia"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Un settore che contribuisce per il 9,7% al Pil regionale e conta oltre 43mila addetti. Quello di chi è abituato a costruire. Ma che "rischia di essere demolito". Parole pronunciate ieri ad Ancona dal presidente diMarche, Stefano Violoni, accendendo tre spie rosse sulle difficoltà del comparto tra ribasso del prezzario, commesse finanziariamente non realizzabili e scadenza del 110%, che si traducono in "totale incertezza" per le imprese. In particolare, le preoccupazioni sono avvertite nel cratere del sisma. "Comprendiamo e condividiamo l’intento di trovare una soluzione per portare avanti la ricostruzione nell’era post-superbonus, tuttavia riteniamo le misure finora individuate totalmente inadeguate – l’allarme di Carlo Resparambia, vicepresidente regionale e coordinatoreper il sisma centro Italia –.